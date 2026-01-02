ParaZero Technologies Aktie 121592647 / IL0011857013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.01.2026 17:04:37
ParaZero Technologies Secures First DefendAir Order From Israeli Defense Entity
(RTTNews) - ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) on Friday said it has received its first purchase order from a major Israeli defense entity for its DefendAir Counter-Unmanned Aerial Systems solution.
This order represents ParaZero's first direct deal with the defense agency and reinforces their efforts to procure more solutions as drone threats continue to grow, especially noted in recent conflicts.
The DefendAir system is a sophisticated soft-kill counter-drone solution that uses unique net-launching tech to safely take down hostile drones while keeping collateral damage to a minimum.
The order will cover the delivery of DefendAir units, along with integration and training services to ensure quick deployment in the field.
PRZO is currently trading at $1.05, up $0.23 or 28.83 percent on the Nasdaq.
Nachrichten zu ParaZero Technologies Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ParaZero Technologies Ltd. Registered Shs
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag -- DAX volatil -- Wall Street unbeständig -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag bleibt der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.