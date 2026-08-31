Paratus Energy Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Paratus Energy Services hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.19 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.310 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch