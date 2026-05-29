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29.05.2026 09:03:39
Paratus Energy Reports Net Income From Cont. Ops. In Q1
(RTTNews) - Paratus Energy Services (PLSV.OL) reported, under US GAAP, first quarter net income from continuing operations of $19.4 million compared to a loss of $13.3 million, prior year. Profit per share from continuing operations was $0.12 compared to a loss of $0.08. Operating income increased to $33.0 million from $19.0 million.
On management reporting basis, net income from continuing operations increased to $19.4 million from $16.0 million. Adjusted EBITDA was $45.6 million compared to $49.6 million. On management reporting basis, contract revenues were $74.9 million compared to $73.5 million.
Paratus said its Board of Directors has authorized a quarterly cash distribution of $0.22 per share for first quarter.
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