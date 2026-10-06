Bros Aktie 11618054 / US1148011034
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06.10.2026 18:12:00
Paramount und Warner Bros.: Neue Holding Skydance startet nach Übernahme
Neue Ära in Hollywood: Mit den traditionsreichen Studios Paramount und Warner Brothers unter einem Dach geht nach der erfolgten Übernahme nun die neue Holding Skydance an den Start.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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