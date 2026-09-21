Bros Aktie 11618054 / US1148011034
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21.09.2026 18:10:00
Paramount und Warner Bros.: Einigung im Streit um Milliardenfusion erzielt
Nachdem mehrere US-Bundesstaaten und Drehbuchautoren gegen die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers geklagt hatten, wurde der Mega-Deal vorerst pausiert. Jetzt haben sich die Parteien offenbar doch geeinigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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