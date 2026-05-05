Paramount Global Aktie 51325867 / US92556H2067
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05.05.2026 05:14:35
Paramount Global Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Paramount Global (PARA) revealed a profit for first quarter of $168 million
The company's earnings totaled $168 million, or $0.15 per share. This compares with $152 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Paramount Global reported adjusted earnings of $261 million or $0.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $7.347 billion from $7.192 billion last year.
Paramount Global earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $168 Mln. vs. $152 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.22 last year. -Revenue: $7.347 Bln vs. $7.192 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 6.750 B To $ 6.950 B Full year revenue guidance: $ 30.000 B
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