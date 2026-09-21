Paramount einig mit klagenden Bundesstaaten zu Warner-Kauf

LOS ANGELES (awp international) - Der Hollywood-Konzern Paramount hat eine zentrale Hürde für die Übernahme des Rivalen Warner Brothers ausgeräumt. Paramount einigte sich mit US-Bundesstaaten, die den über 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten, wie der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta mitteilte./so/DP/nas