Paramount Cosmetics (I) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paramount Cosmetics (I) hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.500 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28.12 Prozent auf 33.6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch