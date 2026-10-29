Paramount Communications präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paramount Communications hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.74 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.430 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30.93 Prozent auf 5.60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch