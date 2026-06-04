Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.06.2026 15:44:11
Paramount+ To Be Exclusive Home Of UFC Main Cards In Canada From 2027
(RTTNews) - Paramount, a Skydance Corp (PSKY) and UFC, the mixed martial arts organization, on Thursday said they expanded their media rights partnership to make Paramount+ the exclusive home of UFC Numbered Event main cards in Canada for six years beginning in 2027.
The deal will give Paramount+ subscribers in Canada live access to all 13 marquee UFC Numbered Event main cards annually at no additional cost. Numbered Events, traditionally known as pay-per-views, typically feature championship bouts.
The agreement expands on a seven-year, multi-territory UFC rights deal announced in 2025 and makes Paramount+ the exclusive streaming destination for UFC in North America, Latin America and Australia.
"Beginning in 2027, Paramount+ subscribers in Canada will get every UFC Numbered Event main card live, at no additional cost," UFC Chief Executive Dana White said.
Paramount+ Head of Direct-To-Consumer in Latin America and Canada Rodrigo Mazin said the expansion lets the company serve a "deeply engaged MMA audience".
On the Nasdaq, shares of Paramount are currently gaining 1.15 percent, changing hands at $10.57.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Paramount Skydance
|
03.05.26
|Ausblick: Paramount Skydance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Paramount Skydance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Paramount Skydance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26