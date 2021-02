Parallel Wireless est le premier fournisseur à alimenter le laboratoire communautaire OpenRAN du TIP en Indonésie

Les solutions de RAN ouvert conformes aux réseaux 2G, 3G et 4G les plus évolués aident Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata et Smartfren à déployer des solutions relatives au RAN ouvert en Indonésie

NASHUA, New Hampshire, 2 février 2021 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., chef de file étatsunien en matière de réseau d'accès radioélectrique (RAN) ouvert offrant la seule solution macro de RAN ouvert conforme aux réseaux 2G, 3G, 4G, 5G et OpenRAN en milieu rural et urbain, a annoncé aujourd'hui qu'il est le premier fournisseur de logiciels de gestion du RAN ouvert à alimenter les initiatives de RAN ouvert au sein du laboratoire communautaire récemment lancé par le Telecom Infra Project (TIP) en Indonésie.

Étant donné que le téléphone portable est le principal outil utilisé pour accéder à l'internet en Indonésie, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé de 20 % en 2005 à plus de 80 % aujourd'hui. Bien que la demande de données des abonnés augmente de façon exponentielle, la capacité des clients de payer pour leur consommation accrue est limitée. Par conséquent, les pressions exercées sur les opérateurs de réseaux mobiles régionaux pour qu'ils réduisent le coût par Go sont plus fortes que jamais.

Les exploitants de services mobiles en Indonésie sont à la recherche de nouvelles architectures telles que le RAN ouvert pour personnaliser le matériel, ouvrir les interfaces RAN pour éviter l'asservissement à un fournisseur, apparier les logiciels et le matériel; et mettre en œuvre des fonctionnalités logicielles pour assurer la fiabilité du réseau et la qualité de l'expérience à un coût de déploiement beaucoup moins élevé.

Conformément à l'objectif du gouvernement indonésien de devenir l'un des pays les plus avancés de l'Asie du Sud-Est sur le plan numérique, le laboratoire communautaire du TIP aidera les exploitants de services mobiles indonésiens à tester et à utiliser la technologie basée sur le RAN ouvert comme levier permettant à leur entreprise de profiter d'un plus grand pouvoir d'achat alors qu'elle continue de façonner l'écosystème des télécommunications, l'innovation et l'avenir de l'industrie dans la région afin de mieux soutenir sa clientèle diversifiée des réseaux 4G d'aujourd'hui et 5G de demain.

Ce laboratoire communautaire représente un nouvel écosystème favorisant les déploiements de RAN ouverts :

Le TIP dirige les efforts de mise à l'essai et de validation pour le déploiement de solutions de RAN ouvert dans la région.

L'université Telkom fournit des ressources d'ingénierie pour préparer le déploiement de la solution.

Le ministère indonésien de la Communication soutient cet effort comme moyen de connecter plus de personnes avec les solutions OpenRAN.

Les quatre principaux exploitants de services mobiles régionaux (Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata et Smartfren) testent la solution de RAN ouvert de Parallel Wireless en laboratoire, et prévoient la déployer au sein de réseaux fonctionnant en permanence afin d'offrir une couverture à un coût beaucoup plus bas.

AMDOCS offre une expertise en intégration de systèmes.

L'innovation logicielle de Parallel Wireless en matière de RAN ouvert ALL G et son expertise dans le déploiement de solutions relatives aux RAN ouverts sur six continents au cours des six dernières années et plus ont permis la mise en place de l'écosystème de radio et de serveur le plus évolué pour les RAN ouverts. Parallel Wireless fournira également du soutien en offrant des programmes de formation sur la mise sur pied d'écosystèmes locaux de RAN ouvert en Indonésie.

Le TIP est l'un des principaux promoteurs de solutions relatives au RAN ouvert en stimulant l'innovation au sein de l'industrie afin de réduire les coûts de déploiement et d'éviter l'asservissement à un fournisseur.

« ALL G », la solution relative au RAN ouvert de Parallel Wireless conçue pour le nuage informatique, affiche d'excellents résultats en matière de rendement, de qualité du service et d'avantages économiques au profit des exploitants du monde entier :

L'écosystème le plus évolué d'unités radio à distance de RAN ouvert, c'est-à-dire un logiciel pouvant supporter la 5G et une variété de composants de RAN conformes au 3GPP.

L'unité de bande de base disponible sur le marché (COTS) afin d'offrir une capacité évolutive aux clients finaux.

La plateforme logicielle de RAN ouvert conforme aux réseaux 2G, 3G et 4G la plus évoluée, qui virtualise le RAN pour réduire les coûts par la simplification, l'automatisation et la virtualisation complète. Il offre également un service mobile sans interruption, des branchements locaux et la meilleure expérience d'abonnement pour les clients finaux.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'engagement continu du TIP de mettre à l'essai et de déployer la technologie OpenRAN partout dans le monde. Ces efforts à l'échelle mondiale comprennent PlugFests, l'élaboration de conceptions de référence et la réalisation d'essais et de déploiements pendant plus de quatre ans.

Citations à l'appui

Attilio Zani, directeur général du TIP, a déclaré : « Le laboratoire communautaire du TIP en Indonésie est un exemple de l'approche collaborative du TIP. Il réunit un éventail d'entreprises et d'organisations de premier plan de l'industrie, comme Parallel Wireless, ainsi que des décideurs et des universités afin d'accélérer le développement de nouvelles solutions désagrégées, interopérables et fondées sur des normes qui profiteront à tous les intervenants. Nous sommes ravis d'avoir le soutien de Parallel Wireless pour notre premier laboratoire communautaire en Asie du Sud-Est. »

Voici la déclaration de Keith Johnson, chef de l'exploitation de Parallel Wireless : « L'industrie des télécommunications réclame des réseaux ouverts et souples afin de réduire les coûts de déploiement et d'entretien. Nous sommes heureux de travailler avec le TIP pour échafauder un écosystème ouvert de solutions RAN désagrégées basées sur des interfaces ouvertes et des normes en matière de RAN ouvert, et d'être le premier fournisseur de solutions relatives au RAN ouvert à soutenir le laboratoire communautaire du TIP en Indonésie au moyen de solutions de RAN ouvert pour les principaux opérateurs de téléphonie mobile de la région. »

À propos de Parallel Wireless

À Parallel Wireless, nous croyons que les logiciels ont le pouvoir de créer des occasions exceptionnelles pour les utilisateurs du monde entier. Nous bouleversons la façon dont les réseaux sans fil sont construits et exploités. Nous repensons la façon dont le matériel informatique, les logiciels et l'infonuagique travaillent de concert afin de changer la réalité économique du déploiement au profit de nos clients. « ALL G », notre plateforme logicielle offrant des solutions relatives au réseau d'accès radioélectrique ouvert, présente une architecture sécurisée et intelligente de réseau d'accès radioélectrique ouvert visant à offrir une connectivité sans fil. Sa raison d'être est que toute la population puisse profiter d'une connexion n'importe quand, n'importe où et dans le mode choisi. Nous collaborons avec plus de 50 exploitants de services mobiles à l'échelle mondiale, et nous avons reçu plus de 74 prix de l'industrie. Notre équipe de libres penseurs, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, valorise l'innovation, la collaboration, l'ouverture d'esprit et la réussite des clients. Pour en savoir davantage, consultez le site : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

À propos du Telecom Infra Project

Le Telecom Infra Project (TIP) est une communauté mondiale d'entreprises et d'organisations qui proposent des solutions d'infrastructure pour faire progresser la connectivité mondiale. La moitié de la population mondiale n'est toujours pas connectée à l'internet, et pour ceux qui le sont, la connectivité est souvent insuffisante. Cela limite l'accès à la multitude d'avantages qu'offre l'internet aux entreprises et aux consommateurs, ce qui a une incidence sur la croissance du PIB à l'échelle mondiale. Toutefois, le manque de souplesse des solutions actuelles, exacerbé par un choix limité de fournisseurs de technologie, fait en sorte qu'il est difficile pour les exploitants de créer et mettre à niveau des réseaux de façon efficace. Fondé en 2016, le TIP est une communauté de membres diversifiés qui regroupe des centaines d'entreprises : des fournisseurs de services aux partenaires technologiques, en passant par les intégrateurs de systèmes et autres intervenants en connectivité. Nous travaillons ensemble à l'élaboration, à la mise à l'essai et au déploiement de solutions ouvertes, désagrégées et fondées sur des normes qui offrent la connectivité de haute qualité dont le monde a besoin, maintenant et dans les décennies à venir. Pour de plus amples renseignements : www.telecominfraproject.com

