Paragon Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paragon Finance gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.92 INR, nach 3.29 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 97.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Paragon Finance einen Umsatz von 22.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch