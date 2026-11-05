Parag Milk Foods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Parag Milk Foods lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3.36 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Parag Milk Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 3.83 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.08 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.41 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch