Paradise: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paradise hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 299.92 KRW gegenüber 265.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Paradise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351.66 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 288.25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch