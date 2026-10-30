Parade Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Parade Technologies hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.350 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 130.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 10.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parade Technologies 146.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch