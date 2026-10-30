Parade Technologies legte Quartalsergebnis vor

Parade Technologies hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Parade Technologies 0.350 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Parade Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10.62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 130.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 146.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch