Parade Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Parade Technologies hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 7.66 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Parade Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 8.95 TWD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Parade Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.25 Milliarden TWD im Vergleich zu 4.11 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch