Paraca legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paraca äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 103.31 JPY gegenüber 60.54 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.06 Milliarden JPY – ein Plus von 10.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paraca 4.57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 233.40 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Paraca 202.35 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Paraca mit einem Umsatz von insgesamt 18.87 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch