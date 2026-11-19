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19.11.2026 06:37:00
Parabolic Technologies A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Parabolic Technologies A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 17.78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -327.890 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Parabolic Technologies A 4.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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