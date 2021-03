Par son soutien au personnel de recherche, le gouvernement du Canada aide plus de 30 000 Canadiens et Canadiennes à faire face à la pandémie de COVID-19

Le fonds d'urgence a soutenu des salaires et des projets dans les universités et les établissements de recherche en santé

OTTAWA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - Comité de coordination de la recherche au Canada

En période de crise et de perturbations socioéconomiques, les chercheurs produisent des connaissances cruciales qui peuvent ouvrir la voie à un avenir prometteur pour les Canadiens et les Canadiennes. Leurs travaux apportent des éclairages multiples qui aident le Canada à relever des défis complexes d'ordre social, économique, politique et en matière de santé publique.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé que le soutien salarial offert par le gouvernement du Canada avait aidé jusqu'à 32 000 membres du personnel de recherche dont le salaire a été compromis par la COVID-19 et qui n'étaient pas admissibles à la subvention salariale d'urgence du Canada. En outre, le gouvernement a aidé quelque 22 000 projets de recherche à couvrir les coûts imprévus de maintien et de reprise des activités de recherche qui n'auraient pas été engagés s'il n'y avait pas eu de pandémie de COVID-19 et qui ne pouvaient pas être couverts par des sources de financement existantes. Cette aide était essentielle pour protéger les investissements faits par le gouvernement depuis 2016 dans le personnel de recherche et la recherche fondamentale.

Cet investissement de 415 millions de dollars annoncé par le premier ministre en mai dernier a été effectué par l'intermédiaire du Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada. Soixante-cinq universités et soixante-et-un établissements de recherche en santé affiliés ayant subi les contrecoups de la pandémie en ont bénéficié.

Tous les établissements financés par le Fonds ont satisfait aux exigences de ce dernier en matière d'équité, de diversité et d'inclusion et ont pris des mesures concrètes pour qu'aucun obstacle n'empêche l'accès au financement.

Citations

« Tous les secteurs de la société ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19, et c'est le cas des universités et des établissements de recherche en santé du Canada. Ce programme de soutien salarial a permis de fournir au personnel de recherche l'aide financière dont il avait besoin pour affronter la crise, protéger les investissements en recherche et reprendre aisément les activités pour mieux reconstruire. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada témoigne de la volonté du gouvernement du Canada et des organismes fédéraux qui financent la recherche de soutenir le personnel de recherche du pays tandis que nous affrontons les défis sans précédent que présente la pandémie de COVID-19. Les universités et les établissements de recherche en santé du Canada ont fait preuve de résilience pendant la pandémie, et nous sommes fiers de les soutenir. »

- Le président du Comité de coordination de la recherche au Canada et président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Alejandro Adem

« En ce qui concerne la riposte du Canada à la pandémie de COVID-19, les contributions des chercheurs canadiens ont été remarquables. Toutefois, bon nombre d'entre eux ont été durement touchés. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement fédéral du financement qu'il a fourni par le Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada, qui a aidé à maintenir les équipes, les infrastructures et les activités de recherche qui ont fait la force du Canada dans la recherche mondiale. Le Fonds a offert un soutien salarial essentiel au personnel de recherche et aux chercheurs postdoctoraux de l'UBC et des autres établissements au pays, tout en contribuant à la reprise en toute sûreté des activités de recherche qui seront cruciales pour le redémarrage et pour la prospérité future du Canada. »

- Le recteur et vice-chancelier de l'University of British Columbia, Santa J. Ono

Faits en bref

Parmi les personnes qui ont reçu du financement, on compte environ 9 300 étudiants, 3 000 chercheurs postdoctoraux et 19 500 autres membres du personnel de recherche.

Le programme, qui a comporté quatre étapes, comprenait :

un soutien salarial pouvant atteindre 75 p. 100 du salaire jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine, et ce, pendant 24 semaines, pour aider à retenir le personnel de recherche dont le salaire est habituellement financé par des sources non gouvernementales;



un soutien pour les coûts supplémentaires extraordinaires associés au maintien d'activités essentielles et à la reprise des activités de recherche interrompues durant la pandémie.

Le Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada est administré par le Secrétariat pour les programmes interorganismes à l'intention des établissements, hébergé au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada . Le Comité de coordination de la recherche au Canada en assure la surveillance et l'orientation stratégique.

est administré par le Secrétariat pour les programmes interorganismes à l'intention des établissements, hébergé au recherches en sciences humaines du . Le Comité de coordination de la recherche au en assure la surveillance et l'orientation stratégique. Le Comité de coordination de la recherche au Canada (CCRC) contribue à la réalisation des priorités de recherche du gouvernement fédéral et coordonne les politiques et les programmes des organismes fédéraux qui subventionnent la recherche au Canada et de la Fondation canadienne pour l'innovation.

Liens connexes

Subventions attribuées

Le premier ministre annonce un soutien pour le personnel de recherche au Canada

Comité de coordination de la recherche au Canada

Suivez le @CRSH sur les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez @ScienceCDN sur les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Gouvernement du Canada