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07.08.2026 06:37:00
Par Pacific öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Par Pacific veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 9.35 USD. Im letzten Jahr hatte Par Pacific einen Gewinn von 1.17 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.97 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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