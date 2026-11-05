Par Pacific mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Par Pacific gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.11 USD gegenüber 5.16 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3.05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 51.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch