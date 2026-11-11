PAPYLESS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PAPYLESS hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -22.86 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PAPYLESS ein EPS von 7.27 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.64 Prozent zurück. Hier wurden 3.68 Milliarden JPY gegenüber 3.86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch