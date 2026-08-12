PAPYLESS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PAPYLESS präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PAPYLESS ein Ergebnis je Aktie von 0.120 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PAPYLESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.67 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.60 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch