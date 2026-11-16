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16.11.2026 12:03:36
Paprec Metabader übernimmt Waadtländer Recyclinggruppe Barec
Vernier GE (awp) - Der Genfer Recyclingkonzern Paprec Metabader übernimmt die Waadtländer Barec Holding mit Sitz in Écublens vollständig. Mit der Akquisition wächst das Unternehmen auf 41 Standorte und mehr als 1300 Mitarbeitende, wie es am Montag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.
Zur Barec-Gruppe gehören die fünf Recyclingunternehmen Thévenaz-Leduc, Papirec, Datarec, Sirec Services und Abbé. Sie beschäftigen an sieben Standorten rund 300 Mitarbeitende und erzielen einen Jahresumsatz von 90 Millionen Franken. Jährlich verarbeiten sie rund 400'000 Tonnen Abfälle.
Mit der Übernahme steigt der Jahresumsatz von Paprec Metabader auf rund 500 Millionen Franken. Die jährlich verarbeitete Abfallmenge erreicht 1,3 Millionen Tonnen.
Verwertung von Altfahrzeugen
Im Zuge der Übernahme übernimmt Jack Bader das Amt des Vizepräsidenten von Paprec Metabader. Er soll insbesondere die Umsetzung von Synergien innerhalb der Gruppe unterstützen. Roger Blesi bleibt Geschäftsführer der Barec Holding und soll damit die Kontinuität in der Unternehmensführung sicherstellen.
Barec ist seit rund 70 Jahren im Recyclinggeschäft tätig. Die Gruppe ist insbesondere auf die Verwertung von Metallen, Altfahrzeugen sowie Elektro- und Elektronikschrott spezialisiert.
Paprec Metabader entstand erst im Juli 2026 durch den Zusammenschluss der Schweizer Aktivitäten des französischen Recyclingkonzerns Paprec mit dem Waadtländer Familienunternehmen Metabader. Mit der Übernahme von Barec setzt die Gruppe ihren Expansionskurs fort.
to/cg
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