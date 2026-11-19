Paper Corea hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -185.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 71.72 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.11 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch