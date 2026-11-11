Papaya Growth Opportunity A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Papaya Growth Opportunity A hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.210 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch