Papaya Growth Opportunity A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Papaya Growth Opportunity A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Papaya Growth Opportunity A ein EPS von -0.040 USD je Aktie vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.210 USD. Im Vorjahr hatten -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch