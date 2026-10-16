PAPANETS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PAPANETS hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 28.11 JPY, nach 25.33 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1.57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch