Panyam Cements Mineral Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Panyam Cements Mineral Industries hat am 29.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 28.69 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -23.550 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 353.4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch