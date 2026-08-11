Pantaloons Fashion Retail gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pantaloons Fashion Retail stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.77 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1.740 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.26 Milliarden INR – ein Plus von 10.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pantaloons Fashion Retail 18.31 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch