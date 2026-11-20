Panoro Energy ASA hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.48 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.300 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.09 Milliarden NOK gegenüber 641.2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch