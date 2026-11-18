Panorama Studios International hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.33 INR gegenüber 0.080 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 410.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.98 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 778.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch