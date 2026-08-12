Pankaj Polymers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pankaj Polymers präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pankaj Polymers ein EPS von -0.310 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.6 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch