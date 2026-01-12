Pankaj Polymers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pankaj Polymers veröffentlichte am 10.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch