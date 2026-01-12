Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Von "Accelerator" bis "Value Proposition": Das Startup-ABC
Wirtschaftlicher Rückgang: Wann greift die Definition einer Rezession?
Erste Schätzungen: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Erste Schätzungen: Logitech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Erste Schätzungen: General Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
12.01.2026 06:37:00

Pankaj Polymers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pankaj Polymers veröffentlichte am 10.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
09.01.26 Anleger halten sich zurück
09.01.26 Marktüberblick: Puma-Aktie springt
09.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter aufwärts?
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bitcoin Kurs konsolidiert, doch die FOMO um Bitcoin Hyper explodiert
KW 52: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
06:38 Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge
06:34 ROUNDUP: Modi empfängt Merz in Gandhi-Gedenkstätte
06:34 ROUNDUP: Unwetterwarnung vor Glätte - viele Schulen geschlossen
06:23 Gold steigt auf Rekordhoch - Gründe: Lage im Iran und Vorgehen gegen Fed-Chef
06:20 DAX-FLASH: Wenig Bewegung auf Rekordniveau
06:17 Trump kokettiert in Post: 'amtierender Präsident Venezuelas'
06:15 Modi empfängt Merz in Gandhi-Gedenkstätte
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Januar 2026
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026
05:59 ROUNDUP: US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis