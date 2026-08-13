Panjawattana Plastic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Panjawattana Plastic hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 THB. Im Vorjahresviertel hatte Panjawattana Plastic 0.060 THB je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1.11 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Panjawattana Plastic 913.4 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch