Panik an der Börse genutzt: Papperger kontert Fregatten-Ausfall bei der Rheinmetall-Aktie mit Millionen-Deal

• Gemeldeter Aktienkauf des Rheinmetall-CEOs über Directors'-Dealings• Volumen im Millionenbereich, regulatorisch veröffentlicht• Mögliche Signalwirkung

Nach einem heftigen Rückschlag an der Börse setzt der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall ein unmissverständliches Zeichen des Vertrauens. Trotz eines jüngst massiven Kurseinbruchs bei der Rheinmetall-Aktie greift der Vorstandsvorsitzende Armin Theodor Papperger tief in die Tasche und kauft in grossem Stil eigene Aktien auf. Ein aktueller Kauf zeigt, dass der Konzernlenker die Panik am Markt gezielt als Einstiegschance genutzt hat, während andere Anleger die Flucht ergriffen.

Fregatten-Schock löst heftigen Kurssturz aus

Hintergrund der Turbulenzen ist eine überraschende Entscheidung der Bundesregierung, die das milliardenschwere Fregatten-Projekt F126 gestoppt hat und stattdessen auf ein anderes Schiffsmodell umschwenkt. Für die ambitionierten Marine-Pläne von Rheinmetall bedeutete dies einen herben Dämpfer, woraufhin die Aktie an der Börse prompt und gnadenlos reagierte. Das Papier stürzte zeitweise zweistellig ab und verlor innerhalb kürzester Zeit massiv an Boden - genau diesen Moment des maximalen Pessimismus wählte der Chef für seine Gegenoffensive.

Papperger schlägt über eigene Holding für Millionen zu

Wie aus den offiziellen Finanzmeldungen vom Handelstag am 25. Juni 2026 hervorgeht, liess Papperger den Kurssturz nicht ungenutzt und wickelte bereits einen Tag nach dem Kursrutsch den Kauf von Rheinmetall-Aktien über die ATP Holding GmbH ab. Dabei handelt es sich um eine in Meerbusch ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Rheinmetall-Lenker selbst ist. Da er als Vorstandsvorsitzender agiert, wird das Geschäft ordnungsgemäss als Transaktion einer Person in enger Beziehung gemeldet und zieht sofort das Interesse der gesamten Finanzwelt auf sich.

Die Details zur Manager Transaction und das Signal an den Markt

Insgesamt erwarb Papperger über seine Holding ein Paket von exakt 3.188 Aktien der Rheinmetall AG. Bei einem Ausführungskurs von 954,62 Euro je Aktie entspricht das einem Investitionsvolumen von rund 3,04 Millionen Euro an einem einzigen Tag. Dass er nach dem Fregatten-Aus bei unter 960 Euro Millionen für Aktienkäufe nachlegt, beweist, dass der CEO die langfristigen Wachstumsaussichten des DAX-Konzerns als absolut intakt ansieht, was an der Börse traditionell als starkes Kaufsignal gewertet wird.

Am Dienstag zeigt sich die Rheinmetall-Aktie höher und legt auf XETRA 2,31 Prozent auf 994,00 Euro zu.

Claudia Stephan, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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