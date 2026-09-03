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03.09.2026 06:37:00
Pangenomic Health verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pangenomic Health hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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