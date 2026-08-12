Pangaea Logistics Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pangaea Logistics Solutions lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 187.1 Millionen USD gegenüber 156.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch