Pang Rim verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pang Rim hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 214.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -47.000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.53 Milliarden KRW – ein Plus von 6.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pang Rim 29.57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch