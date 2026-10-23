Pandox (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pandox (B) hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.28 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.25 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pandox (B) 2.43 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 4.01 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2.34 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch