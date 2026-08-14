Pandora A-S Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pandora A-S Un hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.200 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1.12 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pandora A-S Un 1.07 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch