Pandora A-S Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pandora A-S Un hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Pandora A-S Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1.03 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 981.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch