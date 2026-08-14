Pandora A-S legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pandora A-S liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pandora A-S die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11.70 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10.30 DKK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.04 Prozent auf 7.22 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.08 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch