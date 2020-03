Pandémie du COVID-19 : Zoomlion met le hors-ligne en ligne, sa nouvelle initiative de « marketing nuagique »

Zoomlion attire plus de 300 000 visiteurs à son lancement en ligne, une première dans l'industrie, un nombre record

CHANGSHA, Chine, 15 mars 2020 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, (HL : 01157), important fabricant chinois d'équipement agricole et d'engins de chantier, a mis le marketing traditionnel en ligne en lançant un nouveau modèle de « marketing nuagique » dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

« Sous l'effet du coronavirus, nous avons commencé à accélérer notre stratégie marketing en ligne et avons amélioré notre présence sur Douyin, Kuaishou et les réseaux de diffusion en direct. Depuis le lancement en ligne de plusieurs produits, nous avons vu monter en flèche le flux de visiteurs et les ventes », a déclaré Huang Jianbing, président adjoint de Zoomlion et directeur général de Zoomlion Pumping Machinery.

En effet, depuis le 4 février, les principaux experts techniques de différentes branches et filiales, invités par Zoomlion à présenter des produits -- bétonnage, terrassement, grues mobiles, levage de construction -- et à donner des démonstrations à l'échelle nationale, réalisent chaque après-midi des diffusions en direct qui attirent, chaque jour, des milliers de spectateurs ou télévisiteurs.

Dans la même veine, le 11 mars, à l'usine de production de Zoomlion, il s'est tenu par diffusion en direct le « Grand lancement du camion-pompe de la série Lingyun », un événement à deux volets : présentation et séance questions-réponses sous la conduite de l'expert Gao Rongzhi, et jeu-concours et maquette de camion en cadeau. L'événement en direct a bénéficié d'une grande affluence, attirant 327 700 visiteurs, a reçu 881 986 mentions J'aime et suscité 42 472 commentaires et appréciations.

Une autre diffusion en direct « Soirée caritative Zoomlion », à caractère thématique, organisée par Zoomlion Earthmoving Machinery le 29 février, a attiré plus de 60 000 suiveurs et a fait vendre 620 excavateurs en une heure et demie qu'a duré l'événement.

« L'effet de la promotion en ligne a dépassé nos attentes », a poursuivi Huang, expliquant que, « Zoomlion se trouve à Changsha, une ville du sud-est de la Chine si bien qu'il était très difficile pour les clients situés dans le nord-ouest et le nord-est du pays de venir participer sur place à nos événements marketing. Toutefois, grâce à la diffusion en direct, ils peuvent examiner de près les performances des produits et interagir avec nos experts. »

Les ingénieurs et les experts techniques, jadis acteurs en coulisse, sont aujourd'hui des « cybercélébrités » qui se voient aduler au sein de leur propre cercle d'adulateurs grandissant.

Le « marketing nuagique », nouveau modèle, intègre la promotion, la vente et les services clients, tous en ligne, et devrait devenir un élément important des futurs plans de croissance de Zoomlion.

À propos de Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., fondée en 1992, est une société de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant des engins de chantier, des machines agricoles et des services financiers. Aujourd'hui, la société commercialise plus de 600 produits de pointe appartenant à 55 gammes de produits couvrant dix catégories importantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1123831/Zoomlion_Cloud_Marketing.jpg

