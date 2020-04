Pandémie de la COVID-19 - Québec soutient l'achat local avec le projet Le Panier Bleu

QUÉBEC, le 5 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec appuie Le Panier Bleu, un projet mis en place afin de fédérer les différentes initiatives qui ont vu le jour pour stimuler l'achat local au Québec depuis le début de la crise liée à la COVID-19. En vue d'augmenter la portée et la visibilité de ce mouvement collectif, le gouvernement lance l'organisme à but non lucratif Le Panier Bleu, qui s'occupera de la création de LePanierBleu.ca, une plateforme numérique non transactionnelle visant à répertorier sous la même bannière tous les détaillants québécois et leurs produits.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Dès maintenant, les consommateurs peuvent s'inscrire gratuitement à la plateforme Le Panier Bleu afin d'avoir accès à une cartographie des entreprises participantes ainsi qu'à un moteur de recherche qui les aidera à cibler les produits et les commerces québécois.

L'organisme Le Panier Bleu s'est donné pour mission de soutenir les commerçants québécois en stimulant leurs ventes par le référencement, en sensibilisant la population à l'importance de l'économie locale et en promouvant les meilleures pratiques sanitaires en cette période de pandémie liée à la COVID-19.

Citations :

« Il y a une manière d'aider nos entreprises maintenant. C'est d'acheter local. D'acheter des produits québécois, fabriqués, distribués et vendus par des entreprises de chez nous. C'est le temps de changer nos habitudes d'achat. Le gouvernement a décidé de soutenir le lancement d'un regroupement : Le Panier Bleu. Cette plateforme numérique va permettre aux Québécois de repérer, dans chacune des régions, les produits et services locaux. J'appelle les Québécois à être solidaires de nos entrepreneurs locaux et de tous leurs employés. On achète local. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La crise sanitaire actuelle a entraîné un ralentissement important de l'économie. Notre gouvernement a rapidement mis en place des mesures pour venir en aide aux entreprises les plus touchées, mais l'effort pour soutenir les entrepreneurs de chez nous doit venir de tout le monde. L'initiative Le Panier Bleu vise à encourager les Québécois à y mettre du leur pour assurer la pérennité des entreprises de toutes les régions du Québec. Cette plateforme numérique leur facilitera grandement le travail en ciblant les produits et les commerces d'ici. Rappelons-nous que chaque dollar compte et contribue à appuyer nos produits locaux et notre expertise tout en stimulant davantage notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du premier ministre