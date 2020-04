Pandémie de la COVID-19 - Québec demande à Ottawa le renfort de 1 000 soldats de l'armée et donne les premières précisions concernant la réouverture des écoles et le redémarrage de l'économie

QUÉBEC, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre, François Legault, a d'entrée de jeu réitéré que le grand défi demeure de combler le manque de personnel dans les résidences pour aînés.

Ainsi, Québec a demandé à Ottawa, aujourd'hui, l'aide de 1 000 soldats de l'armée pour qu'ils viennent prêter main-forte dans les milieux de vie qui accueillent des personnes aînées. Ce sont par ailleurs 350 médecins spécialistes qui ont accepté de travailler dans les établissements où les besoins sont les plus criants, ce qui demeure toutefois insuffisant pour pallier le manque de 2 000 employés, comme évoqué la veille par le premier ministre.

Une annonce à venir concernant la réouverture des écoles

Outre les régions de Montréal et de Laval, qui dénombrent à elles seules près de 75 % des décès, une concentration très élevée par rapport à celle observée dans le reste du Québec, le premier ministre a affirmé que la situation se maintient dans les autres régions. Ainsi, François Legault a annoncé aujourd'hui que le plan de réouverture des écoles sera présenté aux Québécois dès la semaine prochaine, lorsque la situation générale sera stabilisée. « Le plan de réouverture des écoles sera graduel. On veut commencer par les régions où la situation de la COVID-19 est stable », a-t-il précisé.

Les Québécois peuvent d'emblée s'attendre à ce que la reprise des classes ne soit pas obligatoire. Il n'y aura aucune pénalité pour les enfants dont les parents auront fait le choix, pour une raison ou une autre, de ne pas les y envoyer, a fait savoir le premier ministre. Tout cela devra évidemment se faire en accord avec les recommandations de santé publique. « On ne veut pas ouvrir trop tôt et se retrouver avec une nouvelle montée de la contagion », a laissé entendre M. Legault.

Le redémarrage de l'économie se fera lui aussi de façon graduelle

Comme pour la réouverture des écoles, il faudra attendre encore quelques jours avant que le gouvernement puisse annoncer les tenants et aboutissants du redémarrage de l'économie. « Encore là, le plan graduel est préparé avec les autorités de santé publique. On va y aller avec beaucoup de prudence. On ne veut pas qu'une réouverture trop rapide fasse remonter la courbe de contagion », a ajouté le premier ministre. Quoi qu'il en soit, cette réouverture devra s'effectuer de façon graduelle, a averti le premier ministre, qui a dit vouloir présenter un plan aux Québécois à compter de la semaine prochaine.

Remerciements du jour

Le premier ministre a formulé ses remerciements quotidiens à tous les travailleurs de la construction qui ont repris le travail dans le secteur résidentiel. « On est contents de vous revoir à l'ouvrage pour construire des maisons, des condos, des appartements, pour les Québécois. Merci pour votre travail ! », a conclu M. Legault.

Citation :

« Le grand défi reste de combler le manque de personnel dans les milieux de vie qui accueillent des personnes aînées. Il nous manquait 2 000 personnes. Hier, je vous ai dit qu'on avait trouvé 1 000 personnes. On pensait trouver les 1 000 autres personnes rapidement, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a donc demandé, aujourd'hui, 1 000 soldats de l'armée pour venir nous aider dans ces milieux. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du mardi 21 avril 2020, à 18 h, il y avait au Québec 20 965 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 839.

1 278 personnes étaient hospitalisées, dont 199 aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 1 134 au Québec, une augmentation de 93 par rapport au dernier bilan.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

