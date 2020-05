Pandémie de la COVID-19 - Ouverture complète des services entourant les transactions immobilières

QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'au cours des prochaines semaines, les activités entourant les services de transactions immobilières reprendront de façon graduelle, et ce, toujours avec l'accord et la collaboration des autorités de santé publique. Ces différentes réouvertures se feront par phase, selon le type d'activités et les zones géographiques. Ainsi, dès le 11 mai, les courtiers immobiliers œuvrant dans le secteur résidentiel et commercial, les arpenteurs-géomètres, les inspecteurs et les évaluateurs en bâtiments ainsi que les évaluateurs agréés pourront reprendre leurs activités.

Le 20 avril dernier ont été autorisées les activités liées aux transactions immobilières en matière résidentielle dont la prise de possession était avant le 31 juillet. Dès la semaine prochaine, toutes les activités entourant les transactions immobilières, y compris le courtage immobilier commercial, seront désormais autorisées, sans égard à la date de prise de possession de l'immeuble. Ainsi, les professionnels de l'évaluation et de l'inspection concernés par les transactions immobilières pourront reprendre l'ensemble de leurs activités à partir du 11 mai. À titre d'exemple, les inspecteurs en bâtiments pourront effectuer les actions nécessaires aux transactions immobilières en tenant compte des directives et des mesures préventives énoncées par la Direction de la santé publique.

L'habitation est un besoin fondamental pour l'ensemble des citoyens, notamment pour les familles. Cette annonce viendra les rassurer et diminuera le stress déjà présent compte tenu de la situation actuelle.

Pour en savoir davantage sur la relance des activités économiques, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/relance.

SOURCE Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)