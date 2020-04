Pandémie de la COVID-19 - Modification à la liste des services prioritaires en transport et report de la date butoir pour le retrait des pneus cloutés

QUÉBEC, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec modifie la liste des services et activités prioritaires en y ajoutant les activités d'entretien et de réparation de tous les véhicules. Cet ajout sera effectif à compter du 15 avril 2020. Les fournisseurs de produits, pièces ou autre matériel nécessaires aux services de transport et de logistique sont également visés par cette modification.

Il faut cependant rappeler que les commerçants doivent respecter rigoureusement les consignes et directives de la santé publique et mettre en place des mesures d'hygiène, de santé et de sécurité.

Pneus cloutés

Afin de faciliter la vie des citoyennes et citoyens touchés par la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, le ministère des Transports annonce qu'il reporte la date butoir du 1er mai pour le retrait des pneus cloutés. Les Québécoises et Québécois auront jusqu'au 5 juin 2020 pour les retirer.

Cette décision touche aussi le Projet-pilote relatif à l'utilisation d'antidérapants sur les pneus des véhicules hors route. Les propriétaires auront donc jusqu'au 5 juin pour retirer ces types de pneus.

Citation

« En mettant en pratique, à tout moment, les directives de la santé publique telles la distanciation physique des employés et des clients et les autres mesures sanitaires pertinentes, comme la prise de rendez-vous téléphonique ou par Internet, les services d'entretien et de réparation de véhicules seront désormais autorisés. De plus, dans le contexte exceptionnel qu'entraîne cette pandémie, le report de la date butoir pour le retrait des pneus cloutés facilitera la vie des Québécoises et Québécois. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Durant la pandémie

Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant l'évolution de la pandémie.

La mission du MTQ demeure en tout temps d'assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.

Le MTQ encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-454

