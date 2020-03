Pandémie de la COVID-19 - Mesures de précaution à prendre lors des visites de logements

QUÉBEC, le 19 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel, et tenant compte de l'importance que les logements disponibles puissent être loués, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, recommande à l'ensemble des propriétaires de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination des locataires et des visiteurs, lors des visites.

Il est ainsi demandé à tout propriétaire d'adopter les mesures sanitaires suivantes.

En premier lieu : reporter les visites des logements dont les locataires sont en isolement en raison de symptômes grippaux ou d'un retour de voyage.

Avant la visite :

partager toute information pertinente sur les logements afin de s'assurer de l'intérêt des visiteurs;



vérifier que les visiteurs n'ont pas voyagé dans les 14 derniers jours et qu'ils ne ressentent aucun symptôme grippal;



demander aux visiteurs qu'ils se lavent les mains avant d'entrer dans les logements;

Pendant la visite :

limiter le nombre de personnes, préférablement à un seul visiteur à la fois;



restreindre la durée de la visite à l'essentiel;



demander à toutes les personnes présentes de se tenir à une distance d'au moins un à deux mètres;



demander aux visiteurs de ne rien toucher dans les logements;

Après chaque visite : désinfecter les poignées de toutes les portes des logements.

Les autorités suivent la situation de près et informeront la population si de nouvelles exigences devaient être respectées.

Citation :

« Je comprends que certains locataires sont inquiets de devoir accueillir des visiteurs chez eux. Toutefois, nous avons collectivement la responsabilité de minimiser les risques de contagion de la COVID-19. Je demande donc tant aux propriétaires et aux locataires qu'aux visiteurs de faire preuve de prudence et de prendre toutes les précautions nécessaires. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Liens connexes :

Les représentants des municipalités et des organismes municipaux sont invités à consulter le www.mamh.gouv.qc.ca/ pour obtenir des réponses à leurs questions concernant la COVID-19.

La population est, quant à elle, invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus. Elle peut également obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation